Пандемия не помеха: этим летом в Тарту состоятся многие традиционные летние мероприятия

”Очень приятно, что горожане смогут участвовать во многих ожидаемых событиях, которые в прошлом году были отменены из ограничений в связи с коронавирусом. Однако сверхпопулярную ганзейскую ярмарку, ежегодно собирающую в центре города свыше десяти человек одновременно, организовать еще невозможно из-за действующих ограничений. При посредничестве Тартуского рынка мы постараемся предложить возможности торговли на открытом рынке и бульваре Свободы от автомобилей”, — сказала директор Tiigi Seltsimaja Марис Пеэбо.

В конце месяца, с 29 июня в Тарту небольшими мероприятиями отмечается день города. В этот день можно будет насладиться представлениями оперных симбиозов, будут вручены медали города Тарту и состоится чествование меценатов культуры. В этом году программа дня города Тарту растянута до 10 августа, когда состоится книжная ярмарка эстонских авторов и гала-концерт на Ратушной площади, где помимо премьеры новой короткой оперы, написанной Тийтом Кикасом и Яагупом Креэмом, можно будет послушать также любимые оперные арии. 28 июня в Тарту состоится прием пар, отмечающих золотую свадьбу, а 15 и 28 июня будут вручены серебряные ложки маленьким тартусцам.

С 9 июля по 8 августа горожан и гостей Тарту будет радовать бульвар Свободы от автомобилей с еще более интересной культурной программой, рынками дизайна и ручной работы, мероприятиями, оживляющими городское пространство, как на бульваре Свободы, так и в центральном парке.

С 28 июля по 25 августа можно будет насладиться летними концертами на Эмайыги. С 6 по 8 августа пройдет Тартуский фестиваль еды и вина, где почитателям изысканных блюд будут преподнесены лучшие предложения от малых производителей из Южной Эстонии, уличных кафе и местных pop-up ресторанов, также будет организован уникальный ужин для гурманов.

Организаторы мероприятий следят за ситуацией в регионе и стране и при необходимости внесут дополнительные изменения, чтобы свести к минимуму опасность заражения коронавирусом.