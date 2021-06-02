Осторожно! От имени известного в Эстонии магазина электроники действуют мошенники

На сей раз вытянуть деньги у добропорядочных жителей Эстонии пытаются с использованием названия магазина Euronics. Одному из наших читателей пришло вчера вечером сообщение о том, что он выиграл в лотерее.

Как у мошенника получается отправить сообщение от имени какой-либо фирмы?

Для обмана мошенники используют технологию, которая называется SMS-спуфингом (спуфинг с подменой текстовых сообщений ). Это тип спуфинг-атаки, в рамках которой мошенник отправляет текстовое или SMS-сообщение, используя номер телефона другого человека.Мошенники делают это, скрывая свою личность за буквенно-цифровым идентификатором отправителя, и обычно в свои сообщения включают ссылки для загрузки вредоносных программ или для перехода на фишинговые сайты.

В случае с Euronics злоумышленники заменяют цифры телефонного номера буквами, то есть словом ”euronics”. И отправитель SMS выступает как бы от имени этой фирмы.

Коммерческий директор Euronics Кристьян Терасе сообщил, что им известно об упомянутой мошеннической деятельности, об этой схеме информированы и магазины, и клиенты через социальные сети и интернет-магазин Euronics.

"К тому же по данному случаю мы обратились в полицию", — сказал Терасе. Торговая сеть также обращается к клиентам и просит их при получении подобных SMS не идти по содержащимся в них ссылкам и не открывать интернет-странички, а также ни в коем случае не перезванивать на номер, с которого пришло сообщение. "Самым правильным будет просто стереть данное сообщение", — добавил Терасе.