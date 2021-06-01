Обновление дорожной разметки для велосипедных полос в Кесклинне начнется с улицы Эндла

Обновление дорожной разметки на каждом из объектов займет несколько дней. Поскольку проведение дорожных работ зависит от погодных условий, пока невозможно назвать точную дату их окончания.

Во время нанесения разметки всем участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными и в дальнейшем придерживаться новых схем движения. Приносим извинения за неудобства.

Таллиннская горуправа разработала решения, благодаря которым для передвигающихся по центру города велосипедистов будет создано более 16 километров безопасных полос и маршрутов. Этим летом более удобные и безопасные маршруты для велосипедистов будут проложены вокруг Старого города и в Сюдалинне — чтобы найти возможности проезда по тем местам, которые в настоящее время препятствуют плавному движению на велосипеде. Дорожная разметка будет обновлена в местах создаваемых велодорожек и там, где невозможно использовать уже имеющуюся разметку.

В центре города предусмотрено около 3,8 км новых отрезков велосипедных дорожек, в том числе на Нарвском шоссе и улице Петроолеуми — 1,6 км, на бульваре Мере — 700 м, на Пярнуском шоссе — 550 м, на ул. Гонсиори и бульваре Эстония — 950 м. Планируется улучшить качество пролегающих по центру города велосипедных дорожек общей протяженностью примерно в пять километров.

За счет сужения полос движения автотранспорта велосипедисты получат еще один километр полос для велотранспорта. В ходе перераспределения пешеходных тротуаров для легкого транспорта будет выделено еще 2,7 км пространства для передвижения. Кроме того, изменение схемы движения и системы дорожных знаков сделают улицы Вяйке-Амеэрика и Харидузе более удобными для велосипедистов (общая протяженность 1 км).

Поначалу перераспределение пространства будет проходить путем простых решений, не требующих масштабных работ по проектированию и строительству, но в дальнейшем на этих маршрутах планируется улучшить инфраструктуру. В ходе капитальной реконструкции улиц планируется построить выделенные велодорожки.