За сборную Казахстана на ЧМ-2021 болеет Борат

Вследствие пандемии коронавируса матчи ЧМ по хоккею в Риге изначально было решено проводить без зрителей. Правда, уже после начала турнира латвийские власти разрешили допуск вакцинированным болельщикам, но процедура еще не реализована. Так что, организаторы все равно используют стандартный ход в такой ситуации — они заполнили трибуны макетами фанатов в свитерах сборных-участниц и с фотографиями реальных людей.

В своем первом матче на чемпионате мира сборная Казахстана обыграла Латвию. И оказалось, что команду в этой игре поддерживал не кто-нибудь, а… Борат.

Первая часть дилогии Саши Барона Коэна под названием ”Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана” вышла в 2006 году. По сюжету псевдодокументальной комедии, герой уезжает из Казахстана в США для создания документального фильма-репортажа по поручению так называемого министерства информации.

В октябре 2020 года вышла вторая часть под названием ”Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана”, в которой герой в статусе уже популярного журналиста берет интервью у известных персон. В Казахстане обе картины посчитали оскорбительными.

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