Зарегистрированная безработица продолжает снижаться. Начался прием заявлений на компенсацию зарплаты за май

Уровень зарегистрированной безработицы снижается второй месяц подряд, еще в конце марта на учете состояло 57 500 человек, к концу апреля зарегистрированных безработных было 56 100 человек.

Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, который на конец мая составил 13,3%.

Среди зарегистрированных безработных было больше всего тех, чье последнее место работы было в сфере торговли или обслуживания клиентов (более 6400 человек). На втором месте сфера строительства и на третьем работники гостиничной сферы и сферы общественного питания (4600 человек).

В течение апреля компенсация заработной платы была назначена 36 200 работникам из 5220 организаций. Средний размер компенсации составил 587 евро, а всего расход на компенсацию составил 28,4 миллиона евро. Большую часть получателей компенсации за апрель составили работники сферы оптово-розничной торговли (26,6% получателей компенсации). Список предприятий, получивших компенсацию, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Общий расход на компенсацию заработной платы за март и апрель составил 55,4 миллиона евро, и компенсацию получили 40 574 работника из 6055 предприятий.

1.06 на портале e-töötukassa начался прием заявлений на получение компенсации заработной платы за май. Заявления можно подавать до конца месяца.