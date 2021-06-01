ВИДЕО: Латвии не хватило одной шайбы до выхода в плей-офф

Перед латвийской командой на домашнем чемпионате мира была поставлена задача-минимум выйти в четвертьфинал. Хозяевам льда в заключительном матче группового этапа необходимо было в основное время сыграть вничью с Германией - этот результат выводил бы обе команды в плей-офф.

Любители ставок обвалили в букмекерских конторах коэффициент на ничью, однако никакого договорняка на льду не было. Германия в дебюте встречи забросила две шайбы и поставила латвийскую команду в сложную ситуацию.

В начале второго периода Родриго Аболс сократил разрыв в счете до минимума - 1:2, но догнать соперника латвийские хоккеисты так и не смогли.

Победителем В-группы стали США, набравшие 18 очков. В плей-офф также пробились Финляндия (17), Германия (12) и Канада (10).

На матч Германия - Латвия организаторы чемпионата мира допустили болельщиков. Однако вход на трибуны был открыт только для латвийских поклонников хоккея, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

1 июня (вторник)

А Швейцария - Великобритания 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)

В Канада - Финляндия 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

А Словакия - Чехия 3:7 (0:2, 1:2, 2:3)

В Италия - США 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

А Россия - Беларусь 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

В Германия - Латвия 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)