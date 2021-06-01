Вице-мэр о конфликте в ласнамяэском детском саду: к руководству приступит новый директор

"Совершенно немыслимо, что в садике может работать человек, применяющий физическую силу в отношении ребенка или родителя. С детьми могут работать только люди с высоким уровнем эмпатии, обладающие педагогическими навыками и знанием того, как спокойно разрешить разногласия, в том числе и со взрослыми", — сказал Белобровцев.