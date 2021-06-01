Вице-мэр о конфликте в ласнамяэском детском саду: к руководству приступит новый директор(3)
"Совершенно немыслимо, что в садике может работать человек, применяющий физическую силу в отношении ребенка или родителя. С детьми могут работать только люди с высоким уровнем эмпатии, обладающие педагогическими навыками и знанием того, как спокойно разрешить разногласия, в том числе и со взрослыми", — сказал Белобровцев.
По его словам, педагог, о котором идет речь, от должности был освобожден. "К руководству детским садом вскоре приступит новый директор, чьей первостепенной задачей станет обеспечение в учреждении безопасной и дружелюбной атмосферы.
Цель города — предложить детям комфортную учебную среду и начальное образование высокого качества — мы последовательно работаем во имя этого. Приношу искренние извинения семье за этот достойный сожаления конфликт. Надеюсь, что детский сад сумел к настоящему моменту восстановить доверительные отношения в коллективе", — резюмировал вице-мэр.