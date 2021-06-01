В Эстонии дети начинают пользоваться банковскими карточками раньше, чем в других странах Балтии

”Если банковский счет ребенку открывают уже в первые годы его жизни, то заявление на выдачу первой банковской карты подается обычно тогда, когда тот начинает учиться в школе, пользоваться карманными деньгами и самостоятельно совершать первые покупки. Как раз в этом возрасте и следует начинать обучение основам финансовой грамотности, тому, как распределить карманные деньги на весь месяц, что имеет смысл на них покупать, зачем копить. Чем раньше познакомить ребенка с азами финансовой грамотности, тем больше будет предпосылок к тому, что во взрослом возрасте он сумеет разумно распоряжаться своими деньгами”, — говорит менеджер по продажам молодежного сегмента SEB Мерит Кальм.

”Среди новоиспеченных школьников наиболее популярна карта ISIC. Кроме повседневных банковских операций, ее можно использовать как проездной в общественном транспорте, для подтверждения статуса учащегося как в Эстонии, так и за границей, а также для получения скидок в тысячах мест по всему миру. Помимо этого, ISIC-карты SEB транслируют еще один важный посыл: будучи на 82% сделаны из кукурузы, они экологичны, это единственные прогрессивные в этом смысле банковские карточки в Эстонии. Такая новаторская идея способствует сокращению выбросов парниковых газов и вносит вклад в борьбу с потеплением климата”, — добавляет Кальм.

Молодежь до 17 лет совершает по одной карте в среднем 10 платежей в месяц, около 70% из которых — платежи на сумму менее 50 евро. Молодежь того же возраста в других странах Балтии пользуется банковскими картами меньше, но перечисляемые суммы во всех трех странах аналогичны. В Латвии и Литве молодежь в среднем совершает по 6 платежей одной банковской карте в месяц, около 70% из которых — также платежи на сумму менее 50 евро.

”Размер большинства карточных платежей составляет менее 50 евро, это говорит о том, что молодежь предпочитает пользоваться банковскими карточками и для небольших повседневных покупок. Банковскими картами во всех трех странах пользуются главным образом для приобретения продуктов питания, одежды и спорттоваров. В соответствии с нарастающей тенденцией интернет-покупки набирают популярность и среди молодежи, в Эстонии за последние месяцы их количество увеличилось более чем в четыре раза”, — отмечает Кальм.