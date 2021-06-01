Проблемного гражданина Украины выслали из Эстонии

Первый раз мужчина попал в поле зрения полиции в начале мая. 4 мая он познакомился с эстонской полицией в связи с тем, что находился в нетрезвом виде в квартире, где он не имел оснований пребывать, так как его трудовые отношения и договор аренды закончились. Его доставили протрезвляться.

30 мая полиция снова была вызвана в связи с тем, что мужчина в пьяном виде нарушал покой. Выяснилось, что начиная с 10 мая он работает в Эстонии нелегально.

Мужчину доставили в отделение полиции. По дороге он курил в полицейском автомобиле, оскорблял сотрудников полиции и не подчинялся их распоряжениям.

Затем украинца отвезли в центр для задержанных, 30 мая его виза была признана недействительной, ему запретили въезжать в страну сроком на 5 лет