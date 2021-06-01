01.06.2021, 15:10
Проблемного гражданина Украины выслали из Эстонии(24)
Foto: Anni Õnneleid
31 мая в отношении гражданина Украины 1972 года рождения было выписано исполняемое в принудительном порядке предписание покинуть Эстонию, сообщила Пыхьяская префектура полиции.
Первый раз мужчина попал в поле зрения полиции в начале мая. 4 мая он познакомился с эстонской полицией в связи с тем, что находился в нетрезвом виде в квартире, где он не имел оснований пребывать, так как его трудовые отношения и договор аренды закончились. Его доставили протрезвляться.
30 мая полиция снова была вызвана в связи с тем, что мужчина в пьяном виде нарушал покой. Выяснилось, что начиная с 10 мая он работает в Эстонии нелегально.
Мужчину доставили в отделение полиции. По дороге он курил в полицейском автомобиле, оскорблял сотрудников полиции и не подчинялся их распоряжениям.
Затем украинца отвезли в центр для задержанных, 30 мая его виза была признана недействительной, ему запретили въезжать в страну сроком на 5 лет