DELFI НА ПМЭФ | В Петербурге тест на коронавирус стоит почти в 5 раз дешевле, чем в Эстонии

Все участники оплачивают тесты самостоятельно. Стоимость одного — 1150 рублей (около 12.94 евро). В Эстонии в Synlab стоимость теста составляет 58 евро. Таким образом, в Санкт-Петербурге ПЦР-тест стоит в 4,5 раза дешевле, чем в Эстонии.

Сегодня в СМИ появилась информация, что утром в московском Центре международной торговли (ЦМТ) выстроилась большая очередь из участников форума, которые сдавали тесты на коронавирус.Люди стояли в очереди несколько часов. В петербургских центрах тестирования на коронавирус было спокойно.

Утром в 12:00 наш корреспондент сдавал ПЦР-тест в отеле Radisson Pulkovskaya. По его словам, перед ним был только один человек.

В 14:20 в гостинице "Коринтия" на Невском проспекте очередь была примерно из 5 человек, тестирование проходило быстро. На Московском вокзале в 15:20 в очереди было 5-6 человек.

В медцентре на Гостином дворе в 15:40 в очереди было два человека.