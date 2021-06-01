Eesti Teed продолжит деятельность под брендом Verston: новый собственник объединил фирму с материнским предприятием(3)
В соответствии со вступившим в силу в конце января договором купли-продажи, компания Verston приобрела 100% акций Eesti Teed AS. С сегодняшнего дня слияние Eesti Teed AS с Verston Ehitus OÜ внесено в коммерческий реестр, и предприятие продолжит работу под новым названием Verston OÜ. В результате слияния все договоры, активы, права и обязанности Eesti Teed перешли к Verston.
По словам председателя правления Verston OÜ Вейко Вескимяэ, и Verston, и Eesti Teed в последние месяцы активно работали над поиском синергии между командами обеих компаний и основными сферами деятельности — строительством и обслуживанием дорог — чтобы успешно работать вместе.
”Объединение Eesti Teed и Verston под общим названием и брендом является естественным продолжением начавшегося в январе слияния двух компаний с целью расширения деятельности на рынке строительства и обслуживания дорог, предложения комплексных услуг и повышения компетенции нашей команды во всех сферах деятельности. Объединив два сильных предприятия, мы достигли значительного положения на эстонском рынке и определенно намерены продолжать расти”, — добавил Вескимяэ.
После слияния останутся в силе все договоры с клиентами и партнерами, заключенные на данный момент Verston Ehitus OÜ и Eesti Teed AS. Штаб-квартира компании находится в Таллинне, но услуги предоставляются по всей Эстонии. Существующие региональные центры обслуживания Eesti Teed в Раквере, Тарту, на Сааремаа, в Выру и Кейла продолжат работать под брендом Verston, а офисы будут также расположены в Пайде и Пярну. Мобильный асфальтный завод Verston в настоящее время установлен на карьере Каруде в Ярвамаа.
”В связи с объединением с Eesti Teed мы также изменили название компании. С 2010 года предприятие называлось Verston Ehitus OÜ, что характеризовало нашу деятельность в основном в области дорожного строительства. Так как сегодня, помимо строительства и укладки асфальтового покрытия, мы также работаем в сферах обслуживания дорог и добычи полезных ископаемых, новым коммерческим названием стало Verston OÜ”, — пояснил Вескимяэ.
В начале октября прошлого года Verston Holding выиграл организованный Министерством экономики и коммуникаций открытый аукцион на приобретение Eesti Teed. Компания сделала лучшее среди пяти участников предложение — 19,7 миллиона евро. Консультирование сделки купли-продажи осуществляли Redgate Capital, аудиторское бюро BakerTilly Baltics и адвокатское бюро Ellex Raidla.
Verston является основанным в 2010 году в Пайде предприятием, предлагающим полную услугу по строительству дорог. Вместе с партнерами Verston принимал участие в строительстве ряда важных для государства объектов: улицы Рейди теэ, четырехполосного отрезка Козе-Выыбу Тартуского шоссе, инфраструктуры Мемориала жертвам коммунизма, а также расширений Таллиннского аэропорта и аэродрома Эмари.