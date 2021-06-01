Таллинн приступает к реставрации бастиона Скооне

Реставрация бастиона начнется со стороны, обращенной к улице Сууртюки – в настоящее время эта часть скрыта за кирпичной стеной. Также планируются ландшафтные работы, призванные открыть вид с бастиона на море, а со стороны улицы Каламая – на сам бастион.

Реставрация будет осуществлена в три этапа - с 2021 по 2023 гг. Бюджет запланированных на текущий год работ составляет почти 340 000 евро. Строительные работы выполнит OÜ Aruna-Ehitus.

По словам вице-мэра Андрея Новикова, город уже в 2016 году приступил к созданию концепции территории, располагающейся между творческим городком Теллискиви и пассажирским портом, куда входит и бастион Скооне.

«Цель – сделать район более привлекательным как для жителей, так и гостей столицы, а также создать новое качественное городское пространство, - сказал вице-мэр Андрей Новиков. - Начинающиеся работы – первый шаг на пути реализации замысла. В будущем планируется связать бастион со Старым городом, поэтому согласно проекту в ближайшие годы будет приведена в порядок и открыта лестница, которая была заложена кирпичом в советское время. Таким образом, к бастиону можно будет попасть и со стороны улицы Суур-Раннавярава».

Проект по ремонту и реставрации бастиона составили архитектор Тийна Линна, конструктор Сильвия Рянд и ландшафтный архитектор Керсти Лоотус.

Бастион Скооне, как мощнейшее оборонительное сооружение шведского периода, был построен в период между 1685 - 1706 гг. Более 150 лет бастион использовался в качестве фортификационного сооружения, его демилитаризовали в 1867 году, а в 1881 – превратили в парк. Город поставил целью вернуть былое внимание бастиону, исторически доминировавшему в этом районе.