Жители Эстонии предпочитают покупать пиво в стеклянных бутылках по одной необычной причине
Член правления Союза малых пивоваров Эстонии, руководитель пивоварни Lehe Танель Нурмеотс комментируя результаты исследования отметил, что малые производители все больше делают розлив по алюминиевым банкам и он надеется, что со временем и потребители полностью примут жестяную упаковку. ”В действительности в банке пиво дольше сохраняется свежим, потому что напиток защищен от дневного света и кислорода”, — пояснил Нурмеотс. ”К тому же такая банка гораздо легче, чем стеклянная тара, поэтому снижается углеродный след при перевозке, да и потребителю удобнее взять напиток с собой”.
Опрос Kantar Emor показал, что несмотря на преимущества жестяной тары, 58% порошенных выбирают стеклянную и только 19% — баночную тару. 23% ответили, что не имеют четких предпочтений.
Хотя Нурмеотс и подтверждает, что жестяная банка не придает напитку никакого специфического вкуса, все же 47% респондентов полагает, что у пива в стеклянной таре более чистый вкус по сравнению с напитками в банках. ”Если у пива есть металлический привкус, то дело не в упаковке, а в варке пива”, — говорит Нурмеотс. ”Но при этом очевидно, что самый лучший вкус у напитка, который употребляется из стакана. Как мы не пьем хорошее вино прямо из бутылки, так и не стоит употреблять крафтовое пиво, сваренное на ароматном ценном хмеле, просто из тары. Наш посыл всем любителям пива: наливайте пиво перед употреблением!”
В то же время наливать пиво и пить его из посуды решает лишь 41% опрошенных. Немного больше таковых среди женщин — 48% женщин отметили, что всегда разливают пиво перед употреблением, среди мужчин количество тех, кто пьет пиво всегда из стаканов заметно меньше — лишь 37%.
11% респондентов отметили, что напиток из бутылки пить удобнее и 9% ответивших полагает, что стеклянная тара выглядит красивее и эстетичнее, нежели жестяная. Вместе с тем основным преимуществом баночной упаковки является ее легкость (64% ответивших), вторым преимуществом — более простой оборот упаковки (17%) и ее удобство использования (11%).
51% ответивших признал, что не является проблемой покупка понравившегося пива в другой упаковке, если нужный напиток в данном конкретном магазине доступен только в другой таре. Но также среди этой группы ответивших немало тех, кто скорее выберут другую марку пива, если напитка в предпочтительной для них упаковке нет в продаже — 34%.
Опрос Emor также касался того, как много пива приобретается за один раз и как потребители наслаждаются этой покупкой. Очевидно, что любители пива предпочитают мультиупаковку (т.е. наборы по несколько штук) — раз в неделю такую покупку совершает 38% опрошенных, чаще — 25% и 1-3 раза в месяц — 21% респондентов.
Опрос Kantar Emor, проведенный по заказу Союза малых пивоваров Эстонии, был проведен среди жителей Эстонии 18-64 лет, которые употребляют пиво. В целевую группу опрошенных вошло 543 человека.
Многие члены Союза малых пивоваров Эстонии сообщили о том, что увеличивают объемы своей продукции, разливаемой по банкам, и приобретают соответствующие производственные линии. С марта такой розлив использует как пивоварня Lehe в Харьюмаа, так и работающая в Тарту пивоварня Pühaste, с апреля розлив по банкам начала таллиннская пивоварня Põhjala. До этого линии розлива по жестяным банкам уже работали в малой пивоварне Tanker, а также работающая в лесах Пылвамаа пивоварня Käbliku, которые большую часть своей продукции разливают именно по банкам.
Также немало предприятий, входящих в Союз малых пивоваров Эстонии — например, Õllenaut, Pihtla Õlleköök, Anderson и Purtse — используют услугу упаковки эстонкой компании Cannery, предоставляющую мобильное разливное оборудование. Также опыт использования баночной упаковки есть у таких пивоварен, как Nööskeril, Sori, Mulgi, Kalamaja и Muddise. Баночная тара также используется для производства сидра — продукция фабрики сидра Jaanihanso также представлена в жестяных банках.
Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.