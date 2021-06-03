Жители Эстонии предпочитают покупать пиво в стеклянных бутылках по одной необычной причине

Член правления Союза малых пивоваров Эстонии, руководитель пивоварни Lehe Танель Нурмеотс комментируя результаты исследования отметил, что малые производители все больше делают розлив по алюминиевым банкам и он надеется, что со временем и потребители полностью примут жестяную упаковку. ”В действительности в банке пиво дольше сохраняется свежим, потому что напиток защищен от дневного света и кислорода”, — пояснил Нурмеотс. ”К тому же такая банка гораздо легче, чем стеклянная тара, поэтому снижается углеродный след при перевозке, да и потребителю удобнее взять напиток с собой”.

Опрос Kantar Emor показал, что несмотря на преимущества жестяной тары, 58% порошенных выбирают стеклянную и только 19% — баночную тару. 23% ответили, что не имеют четких предпочтений.

Хотя Нурмеотс и подтверждает, что жестяная банка не придает напитку никакого специфического вкуса, все же 47% респондентов полагает, что у пива в стеклянной таре более чистый вкус по сравнению с напитками в банках. ”Если у пива есть металлический привкус, то дело не в упаковке, а в варке пива”, — говорит Нурмеотс. ”Но при этом очевидно, что самый лучший вкус у напитка, который употребляется из стакана. Как мы не пьем хорошее вино прямо из бутылки, так и не стоит употреблять крафтовое пиво, сваренное на ароматном ценном хмеле, просто из тары. Наш посыл всем любителям пива: наливайте пиво перед употреблением!”

В то же время наливать пиво и пить его из посуды решает лишь 41% опрошенных. Немного больше таковых среди женщин — 48% женщин отметили, что всегда разливают пиво перед употреблением, среди мужчин количество тех, кто пьет пиво всегда из стаканов заметно меньше — лишь 37%.

11% респондентов отметили, что напиток из бутылки пить удобнее и 9% ответивших полагает, что стеклянная тара выглядит красивее и эстетичнее, нежели жестяная. Вместе с тем основным преимуществом баночной упаковки является ее легкость (64% ответивших), вторым преимуществом — более простой оборот упаковки (17%) и ее удобство использования (11%).