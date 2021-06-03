Субподрядчик Omviva развозил посылки на микроавтобусе без техосмотра

Изучив подробности, удалось выяснить, что это не единичный случай.

По словам владельца предприятия Танеля Реэсна, такая ситуация могла возникнуть из-за того, что в последние месяцы было много работы. ”Может быть, действительно, что-то закончилось и из-за сумасшедшей нагрузки это осталось незамеченным”, — прокомментировал он. По словам Мартина, это однако невозможно, поскольку он лично спрашивал у представителя фирмы, почему нет техосмотра и когда он будет сделан. ”Мне ответили что-то в стиле, посмотрим”, — говорит мужчина.

Реэсна в свою очередь недоумевает, зачем Мартин обратился в прессу, и отмечает, что тот не очень хорошо исполнял свою рабочие обязанности и фирма даже получила из-за него штраф от партнера.

Если сначала Реэсна отрицал, что у какого-либо из микроавтобусов фирмы не было техосмотра, то потом признал, что у этого транспортного средства, действительно, техосмотра не было. При этом он сказал, что ”следовательно, этот автомобиль просто стоит. Насколько мне известно, ему долгое время ремонтировали двигатель”. На вопрос о том, развозил ли кто-то нибудь на нем посылки после ухода Мартина, владелец фирмы отвечает отрицательно.

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это неправда. По данным фонда дорожного страхования, 29 апреля данный автомобиль попал в аварию. При этом в этой же аварии участвовал еще один автомобиль, поэтому исключено, что речь может идти не о классической аварии, а о, например, падении крыши гаража на транспортное средство.

Кроме этого, данный микроавтобус удалось запечатлеть 7 мая возле центрального склада Omniva в волости Раэ, за несколько часов до прохождения техосмотра. И машина не стояла на парковке, а ехала.