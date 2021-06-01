ФОТО | Полторы машины: в Нарве полиция заметила странный прицеп у автомобиля

В понедельник вечером нарвские полицейские заметили автомобиль Volkswagen со странным прицепом. "С одной стороны, стражей порядка впечатлила находчивость автоинженера, с другой стороны, они были обеспокоены безопасностью подобного прицепа, движение которого на дорогах общественного пользования запрещено и может представлять опасность для водителя и других людей", — написали полицейские в Facebook.

На фотографии видно, что в качестве "прицепа" выступает одна половина такого же автомобиля. У прицепа есть двери, стекла и обычные колеса. К сожалению, передвигаться с таким устройством нельзя.

"Если ты полон идей и хочешь построить уникальное транспортное средство или прицеп, то просим посоветоваться с профессионалами и обратиться для этого в Транспортный департамент", — рекомендуют в Департаменте полиции и погранохраны.

По их словам, оригинальность и находчивость безусловно приветствуются, но при разработке и строительстве транспортных средств и прицепов обязательно нужно продумать, будут ли они безопасными при использовании.