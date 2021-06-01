Мировой футзал: если хочешь – всегда найдешь способ!
Из-за продолжительного локдауна на территории всей страны чемпионат Северной Ирландии по футзалу так и не был проведён, кроме того, последствия вынужденного простоя оказались настолько фатальными, что некоторые клубы и вовсе прекратили своё существование за этот год. Другие же искали возможность хоть как-то сохранить то, что с огромным трудом было создано еще до начала пандемии. В частности, несколько недель назад «Белфаст Юнайтед» объявил о слиянии с «Банбриджем», так оба клуба попытаются преодолеть последствия локдауна за счет возможностей друг друга. Оба клуба декларировали совместный проект по развитию не только главной мужской команды, но и план развития детских и женских команд. В условиях экономического кризиса, вызванного ограничениями во многих сферах жизнедеятельности, подобного рода кооперация выглядит очень здравым решением, и, возможно, даже станет примером для других небольших клубов, испытывающих серьезные сложности.
Поскольку сезон так и не состоялся, и, соответственно, чемпион не был определён, федерация футбола Северной Ирландии стояла перед непростым выбором – отказаться от места в Лиге чемпионов-2021/22, или же провести скоротечный летний турнир, который, по сути, станет эквивалентом полноценного чемпионата. Учитывая, что ограничения на занятия массовым спортом в Северной Ирландии были ослаблены в начале мае, и команды возобновили тренировки, было принято здравое решение провести июньский турнир, победитель которого и будет представлять Северную Ирландию в самом престижном европейском клубном турнире.
Соревнование пройдёт в Белфасте с 3 по 20 июня, и в нем примет участие девять клубов: «Афримерипин», «Белфаст Олл Блэкс», «Белфаст Юнайтед», «Белфаст Иберианс», «Гленторан», «Ома», «Розарио», «Спарта Белфаст» и «Ворлд Юнайтед».
Весьма уникальным этот турнир делает участие «Гленторана» - это полупрофессиональный футбольный клуб, основанный в 1882 году. Он выступает в высшем североирландском дивизионе и буквально на прошлой неделе закончил сезон, квалифицировавшись в Лигу конференций УЕФА – новый еврокубок, который возьмёт старт в грядущем футбольном сезоне. Станет ли такое решение «Гленторана» некоторым толчком для футбольных клубов Великобритании с большим интересом относиться к футзальным турнирам – большой вопрос, но, как минимум, это очень необычный прецедент, за которым точно стоит понаблюдать.
Внимание болельщиков «Гленторана» к футзалу явно будет не лишним для всего вида спорта.
Что касается формата стартующего турнира, то семь команд получат место в четвертьфинале, а восьмая и девятая проведут один матч квалификации за право попасть в 1/4 финала. Пары участников четвертьфиналов будут определены слепой жеребьёвкой. Все стадии вплоть до финала будут состоять из одного матча, и, таким образом, вместе с квалификационным матчем турнир будет насчитывать восемь официальных игр.
Решение федерации провести летний турнир было очень тепло принято клубами, которые соскучились по игре. Можно с уверенностью сказать, что следить за этим уникальным североирландским турниром будет очень интересно, особенно учитывая, что большинство европейских чемпионатов к этому моменту уже будут завершены.