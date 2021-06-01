Мировой футзал: если хочешь – всегда найдешь способ!

Из-за продолжительного локдауна на территории всей страны чемпионат Северной Ирландии по футзалу так и не был проведён, кроме того, последствия вынужденного простоя оказались настолько фатальными, что некоторые клубы и вовсе прекратили своё существование за этот год. Другие же искали возможность хоть как-то сохранить то, что с огромным трудом было создано еще до начала пандемии. В частности, несколько недель назад «Белфаст Юнайтед» объявил о слиянии с «Банбриджем», так оба клуба попытаются преодолеть последствия локдауна за счет возможностей друг друга. Оба клуба декларировали совместный проект по развитию не только главной мужской команды, но и план развития детских и женских команд. В условиях экономического кризиса, вызванного ограничениями во многих сферах жизнедеятельности, подобного рода кооперация выглядит очень здравым решением, и, возможно, даже станет примером для других небольших клубов, испытывающих серьезные сложности.

Поскольку сезон так и не состоялся, и, соответственно, чемпион не был определён, федерация футбола Северной Ирландии стояла перед непростым выбором – отказаться от места в Лиге чемпионов-2021/22, или же провести скоротечный летний турнир, который, по сути, станет эквивалентом полноценного чемпионата. Учитывая, что ограничения на занятия массовым спортом в Северной Ирландии были ослаблены в начале мае, и команды возобновили тренировки, было принято здравое решение провести июньский турнир, победитель которого и будет представлять Северную Ирландию в самом престижном европейском клубном турнире.

Соревнование пройдёт в Белфасте с 3 по 20 июня, и в нем примет участие девять клубов: «Афримерипин», «Белфаст Олл Блэкс», «Белфаст Юнайтед», «Белфаст Иберианс», «Гленторан», «Ома», «Розарио», «Спарта Белфаст» и «Ворлд Юнайтед».