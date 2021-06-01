С завтрашнего дня отменяется обязательство носить маску

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров.

Обязательство но ношению маски будет для определенных случаев заменено на рекомендацию покрывать рот и нос, например, в общественном транспорте или театре, то есть в многолюдных помещениях.

Также было решено увеличить количество участников мероприятий на улице до 9000 человек и в помещениях до 3000 при условии наличия дигитальной коронавирусной справки.

В следующий вторник правительство соберется вновь, чтобы обсудить дальнейшую стратегию действий исходя из эпидемиологической ситуации.