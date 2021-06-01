Полиция задержала гражданина Латвии, подозреваемого в краже автомобильных зеркал в Таллинне

По словам руководителя службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Райниса Синикаса, на позапрошлых выходных было зарегистрировано более 40 случаев краж боковых зеркал с автомобилей как в столичном районе Пирита, так и в поселке Пеэтри волости Раэ.

"Были украдены зеркала с автомобилей разный марок. На данный момент подозреваемый к кражах мужчина, гражданин Латвии 1985 года рождении, задержан. Задержать его помогли вещественные доказательства, собранные на местах происшествий", — рассказал подполковник полиции Райнис Синикас.

Синикас бладарит всех людей, сообщивших о кражах в полицию. "Большую помощь оказали записи видеокамер квартирных и частных домов. Квартирным товариществам и владельцам частных домов мы советуем регулярно проверять камеры и убеждаться, что камера работает и качество записи хорошее. Это помогает защитить имущество и позже найти виновных. Также надо замечать происходящее рядом с домом и сообщать о вызывающих подозрение незнакомцах или транспортных средствах на номер 112", — сказал Синикас.

Подозреваемый гражданин Латвии ранее наказывался за правонарушения и отбывал тюремное заключение за совершение имущественных преступлений в разных странах Западной Европы. "У нас есть основание полагать, что задержанный также совершал кражи боковых зеркал в Виймси в феврале этого года", — добавил подполковник полиции.

По ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры и с разрешения суда подозреваемый в кражах иностранец взят под стражу на два месяца.