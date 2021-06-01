Фетисов рассказал о том, действительно ли Путин хорош в хоккее

— Действительно ли Владимир Путин играет в хоккей настолько хорошо?

— Это обычный вопрос от наших западных коллег. Я обычно так отвечаю: он играет против таких же любителей, как и он, только играет с нами. Естественно, что мы играем на того, кто требует поддержки.

Вячеслав Фетисов подчеркнул, что президент впервые встал на коньки, когда ему было 58 лет и ему приходилось ”катать табуретку”, так как на встрече с хоккеистами пообещал мальчишкам, что попробует встать на лед. По его словам, Путин, выходя на лед не боится оплошать или упасть, несмотря на то что такое событие может повлечь за собой ”целую эпопею”.

— Естественно, чтобы забить гол, тем кто не мастера, нужно быть в нужное время в нужном месте. Поэтому здесь я не вижу никакой непонятной ситуации. Одно дело, это то, что Буре забивает меньше, чем Путин, но напомню еще раз, что Путин играет против игроков Ночной хоккейной лиги, которой нет аналогов в мире, там играют любители — строители, рабочие, инженеры, врачи, военные — которые никогда не имели хоккейного образования. Поэтому в том, что звезды мирового хоккея играют на центрального нападающего, который забивает, нет ничего странного.

Спортсмен заявил, что не видит никаких ”подводных камней” в истории с большим количеством забитых Путиным голов. Он считает, что научить играть в хоккей можно любого, но не каждый при этом сможет правильно бросить шайбу и тем более попасть по воротам. По мнению Фетисова, в мире нет других политиков, которые могут себе позволить в 69 лет публично играть в хоккей не боясь упасть или публично ошибиться.

— Он старается, он молодец, и самое интересное, что, когда с ним разговариваешь, он говорит: ”Слушай, мне хоккей очень нравится, я сожалею, что в детстве им не занимался, это очень интересная игра, постоянно чему-то новому учишься, получаешь новые ощущения”. Так что хоккей дает ему возможность переключиться, и он в свободное время играет.

Фетисов также отметил, что Путин ”влюбился в хоккей”, что повлекло за собой позитивные перемены: были построены 400 катков, создана Континентальная хоккейная лига, Юниорская хоккейная лига, Ночная хоккейная лига, Женская хоккейная лига. По его мнению, это положительно повлияло в том числе и на игру рижского "Динамо" — их успехи не были бы такими впечатляющими, если бы команда не выступала в КХЛ.