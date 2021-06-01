КАРТА | Пока Эстония восстанавливается от коронавируса, ситуация в одном уезде плачевная: отменяют все мероприятия, целые классы отправляют домой

Согласно статистике, сейчас 27% больных коронавирусом в Валгамаа не знают, где они заразились. Это вызывает опасение, что в уезде может начаться скрытое распространение вируса.

Больше всего инфицированных среди возрастной группы 10-19 лет. По сравнению с ситуацией двухнедельной давности, распространение вируса среди молодежи выросло в шесть раз.

Кроме того, Валгамаа отстает по вакцинации от среднего темпа по стране. Меньшее число вакцинированных, чем в волости Валга, сейчас только в Маарду , Силламяэ, Нарве и Кохтла-Ярве.

Для предотвращения распространения вируса в Валгамаа отменяются все общественные мероприятия. Очагов заражения в школах пока нет, но в случае заболевания на домашнее обучение отправляются целые классы.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней в Валгамаа сейчас выше всего — 393,6. За ним следует Ида-Вирумаа, где показатель 388,1. Замыкает тройку с большим отрывом Пылвамаа, где показатель намного ниже — 186,6.