Лутсар: обязательство по ношению маски можно заменить рекомендацией, но кое-где его хорошо бы сохранить

Лутсар добавила, что обязательство могло бы продолжать действовать в больницах и домах по уходу, но право окончательного выбора должно оставаться за руководством конкретного учреждения, сообщает ERR.

”Эпидемиологическая ситуация в Эстонии определенно улучшается, в этом нет ни малейшего сомнения. В Эстонии осталось два таких кармана: Ида-Вирумаа и Валгамаа”, — отметила Лутсар.

”Теперь, когда заболеваемость снизилась, наступило лето и есть надежда, что в страну поступит достаточно вакцины, мы могли бы полностью сконцентрироваться на вакцинации”, — добавила она.