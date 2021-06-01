01.06.2021, 12:03
Лутсар: обязательство по ношению маски можно заменить рекомендацией, но кое-где его хорошо бы сохранить(16)
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Профессор вирусологии и руководитель научного совета Ирья Лутсар сказала, что для всей страны следует выработать общий подход в отношении обязательства носить маску, и в целом обязательство можно сменить на рекомендацию, прежде всего в школах.
Лутсар добавила, что обязательство могло бы продолжать действовать в больницах и домах по уходу, но право окончательного выбора должно оставаться за руководством конкретного учреждения, сообщает ERR.
”Эпидемиологическая ситуация в Эстонии определенно улучшается, в этом нет ни малейшего сомнения. В Эстонии осталось два таких кармана: Ида-Вирумаа и Валгамаа”, — отметила Лутсар.
”Теперь, когда заболеваемость снизилась, наступило лето и есть надежда, что в страну поступит достаточно вакцины, мы могли бы полностью сконцентрироваться на вакцинации”, — добавила она.