Основатели платформы быстрого вывода пенсионных накоплений: против нас начали карательную акцию по уничтожению

Центральная криминальная полиция подозревает в хозяйственной деятельности без лицензии и в инвестиционном мошенничестве платформу Vabaks.ee, которая предлагает людям возможность до осени получить накопившиеся во второй пенсионной ступени деньги.

Однако защита основателей Vabaks.ee, присяжный адвокат бюро Lextal Оливер Няэс и присяжный адвокат бюро PwC Legal Индрек Леппик, считают представленную Финансовой инспекцией жалобу о преступлении необоснованной. Они также осуждают решение задержать основателей платформы для дачи показаний.

Перед выходом на рынок основатели платформы получили юридическую консультацию от PwC Legal, согласно которой бизнес-модель Vabaks.ee является в Эстонии уникальной, не регулируется законом и поэтому не нуждается в лицензии от Финансовой инспекции, утверждает адвокат Оливер Няэс.

Адвокат добавил, что если инспекция считает, что деятельность Vabaks.ee нуждается в лицензии, то она могла бы сделать фирме предписание, которое ограничило бы деятельность Vabaks.ee. Соответственно, фирма смогла бы обжаловать предписание и суд сразу бы вынес решение, может ли Vabaks.ee на время разбирательства продолжать деятельность или нет.

Няэс подчеркивает, что Марко Вайк сотрудничал со следствием и продолжает жто делать, а также предоставил доступ ко всем данным, документам и перепискам, касающимся деятельности Vabaks.ee.

Адвокат Индрек Леппик добавил, что основатели платформы хотят быстрого диалога с Финансовой инспекцией, а в противном случае придется подавать требование о возмещении ущерба, причиненного со стороны государства.

"Непонятно, почему Финансовая инспекция поспешно потребовала завести уголовное производство во время, когда в связи с новой ситуацией, сложившейся на рынке после пенсионной реформы, предприниматели ждут скорее совета, поддержки и диалога со стороны инспекции. По какой-то причине вместо этого начали карательную акцию по уничтожению", — прокомментировал один из основателей платформы Марко Вайк.

Вайк заверил, что несмотря на приостановление деятельности, все заключенные с Vabaks.ee договоры остаются действительны и фирма выполнит свои обязательства.