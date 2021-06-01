Почему в сборной Латвии не осталось русских хоккеистов?



В сезоне 1987/88, когда рижское "Динамо" завоевало серебряные медали чемпионата СССР, тон в команде задавали такие игроки, как Алексей Фроликов, Олег Знарок, Сергей Скосырев, Николай Варьянов, Александр Белявский, Андрей Матыцин, Дмитрий Фролов, Владимир Шашов, Евгений Семеряк, Александр Керч, Сергей Чудинов, Игорь Павлов и Артур Ирбе. Не нужно быть этнографом, чтобы сделать вывод, что рижский клуб стал вице-чемпионом Союза в основном благодаря хоккеистам, родившимся в Москве, Усть-Катаве, Усть-Каменогорске, Екатеринбурге, Витебске, Череповце, Темиртау, Инте, Архангельске, Челябинске и Липецке.

Шесть из этих игроков весной 1997 года дебютировали в составе сборной Латвии на чемпионате мира в высшем дивизионе, но в команде были и родившиеся в Риге русские ребята — Леонид Тамбиев, Сергей Жолток, Александр Семенов, Андрей Игнатович, Игорь Бондарев, Сергей Болдавешко, Сергей Сенин и Александр Мациевский. Много русских фамилий было в сборной и потом — на рубеже веков и позже за национальную команду играли Сергей Наумов, Виктор Игнатьев, Александр Ниживий, Олег Сорокин, Александр Широков и Вадим Романовский, а также Григорий Пантелеев и Вячеслав Фандуль, родившиеся в России.