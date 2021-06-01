Юри Ратас не будет баллотироваться в президенты

Об этом он заявил в интервью передаче Uudis + на Vikerraadio.

”Я уже говорил, что хочу вывести партию на местные выборы и сделать все, чтобы Центристская партия достигла хорошего результата. Я уже говорил, что результат важнее скорости, и я думаю, что Центристская партия продолжит поиски президента как внутри партии, так и извне. И это имя точно не будет моим”, — сказал Ратас.

”Что касается президента, то я действительно считаю необходимым найти человека, который построит в Эстонии мосты, построит эстонское общество, который будет видеть Эстонию, разные регионы, а не рыть канавы. С этой точки зрения необходимо начать поиски такого человека. Я думаю, что на этом разговоры о Юри Ратасе можно закончить и двигаться дальше. Будем искать человека, который действительно имеет широкую политическую поддержку, как в Рийгикогу, так и в коллегии выборщиков”, — добавил он.

На вопрос ведущего Мирко Оякиви, не связан ли отказ, баллотироваться в президенты с отсутствием поддержки со стороны Партии реформ, Ратас ответил: ”Мне кажется, больше у прессы было желание поиграть с этим именем. Я никогда не говорил, что буду выдвигаться в президенты”.

Ратас добавил, что в настоящее время он не видит потенциального кандидата в президенты, у которого бы была масштабная поддержка. ”Думаю, что президентские дебаты в обществе должны начаться так же, как пять лет назад”, — сказал лидер центристов.

Ратас подтвердил, что будет баллотироваться на местных выборах в Таллинне.