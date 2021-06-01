ФОТО | В Рапла появится магазин Prisma

В этом году Prisma откроет новые магазины в Тискре и на улице Линнамяэ, в следующем — в Сауэ и в Рапла. Открытие магазина в Рапла — часть плана по расширению торговой сети.

”Prisma предлагает качественные продукты и выгодные цены на товары повседневного спроса, что подтверждают ценовые исследования потребительских корзин. Как и другие магазины Prisma, Rapla Prisma будет предлагать клиентам очень широкий ассортимент. В магазине запланирована и зона Food Market, где можно будет приобрести свежее мясо и рыбу, а также свежие кулинарные изделия. Открыв магазин Prisma в Рапла, мы создадим 25 новых рабочих мест”, — сообщил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.

Prisma надеется на то, что жители Рапла проявят активность, высказав мнение относительно выбора товаров и своих предпочтений. ”На сайте Prisma все клиенты могут выразить свои пожелания относительно ассортимента Rapla Prisma. Мы хотим предложить жителям Рапла лучшую среду для повседневных покупок с точки зрения выбора, качества и цены”, — сказал Кильпия.

Rapla Prisma станет якорным арендатором торгового центра по адресу Ристи, 1, строительство которого будет завершено в начале следующего года. Новый торговый центр будет построен в развивающемся районе на въезде в Рапла со стороны Таллинна. Общая площадь центра составит 3800 м2, из них Prisma займет 2500 м2.

Здание спроектировано в соответствии со стандартами класса энергопотребления А. ”Для Prisma очень важно, чтобы наша деятельность как можно меньше воздействовала на окружающую среду, это было учтено при проектировании и строительстве Rapla Prisma. Мы следуем очень высоким стандартам, к примеру, для освещения магазина используем эффективные LED-светильники, а для отопления здания применяем остаточное тепло технологических систем”, — добавил Кильпия. Холодильная система магазина работает на базе СО2, это предотвращает выделение вредных газов.

Помимо Prisma, в торговом центре запланировано открытие аптеки Benu. Рядом с центром расположится парковка на 160 машин со станцией обслуживания Circle K. Общий объем инвестиций в торговый центр Rapla Risti 1 составляет 5 миллионов. Застройщик входит в концерн Vintselle, строительство осуществляет Ehitustrust.