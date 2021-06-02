Оппозиция называет Маарду Северной Кореей. Что происходит в городе?

”Это Северная Корея, — говорит оппозиционный политик Николай Дегтяренко. — В Эстонии не должно быть местных самоуправлений, где властвует диктатура одного человека. Зачем нам нужны эти местные Лукашенко от Центристской партии?".

”Маарду и Нарва в определенном смысле довольно похожи. Местами кажется, что Нарва намного прогрессивнее ”, — отмечает другой оппозиционный политик Маргит Леэт.

В этом году День матери пришелся на 9 мая, когда также отмечается окончание Второй мировой войны. Маарду отпраздновал эту дату пособиями для ветеранов Красной армии.