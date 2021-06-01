Департамент здоровья: за сутки прибавился 131 случай заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 58 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 34 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 32, в Пярнумаа — девять, в Тартумаа — шесть и в Валгамаа — пять новых случаев заражения. В Рапламаа и Вырумаа прибавилось по четыре, в Вильяндимаа — три, на Сааремаа — два, на Хийумаа, в Ярвамаа и Пылвамаа — по одному новому положительному результату теста. В Йыгевамаа, Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа новых случаев заражения не прибавилось. У пяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 163,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 3,7%.

За сутки в больницах открыли 10 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 122 пациента. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 86 человек (70%).

За сутки ввели 3 715 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 473 003 людям, курс вакцинации завершен у 264 579 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 66%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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