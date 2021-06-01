В Тарту машина сбила 11-летнего ребенка на велосипеде

В 15:30 на четвертом километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете 11-летняя девочка на велосипеде выехала на проезжую часть перед Toyota Land Cruiser 150, которым управляла 55-летняя женщина. Скорая помощь доставила ребенка на осмотр в Клинику Тартуского университета .

В 13:59 произошло еще одно ДТП с пострадавшими в Тартумаа. В деревне Тырувере волости Пейпсияэре 66-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав ехал на незарегистрированном квадроцикле по гравийной дороге и не справился с управлением. Мужчину доставили в Клинику Тартуского университета.