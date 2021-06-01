01.06.2021, 18:20
Анетт Контавейт сломала соперницу в марафонском матче(1)
Foto: Martin Pedaja
В первом круге Открытого чемпионата Франции сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 31) в упорном поединке победила в Париже представительницу Швейцарии Викторию Голубич (WTA 72) - 6:7, 7:6, 6:0.
Первые две партии носили затяжной характер и завершились на тай-брейке. Во втором сете Голубич имела матчбол, но не сумела его реализовать.
Поединок продолжался 2 часа и 15 минут. Счет личных встреч стал 5:0 в пользу эстонской теннисистки.
Выход во второй круг турнира гарантировал Контавейт 84 000 евро призовых и 70 рейтинговых очков.
Накануне 35-летняя Кайа Канепи (WTA 66) уступила в первом круге 21-летней чешской теннисистке Маркете Вондроушовой (WTA 21) - 6:4, 3:6, 0:6. За участие в турнире Канепи заработала 60 000 евро.