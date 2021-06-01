Анетт Контавейт сломала соперницу в марафонском матче

Первые две партии носили затяжной характер и завершились на тай-брейке. Во втором сете Голубич имела матчбол, но не сумела его реализовать.

Поединок продолжался 2 часа и 15 минут. Счет личных встреч стал 5:0 в пользу эстонской теннисистки.