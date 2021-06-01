СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии 83 года не может выиграть Балтийский турнир

Чаще других Балтийский турнир выигрывала Латвия - 14 раз. Литва побеждала 10 раз. Эстония выигрывала Балтийский турнир 3 раза - последняя победа датирована 1938 годом.

После восстановления государственной независимости соперники встречались 22 раза: 5 матчей выиграла эстонская команда, 13 раз победу праздновали литовцы и 4 поединка завершились вничью (общее соотношение мячей 17-44).

К матчу с Литвой эстонская команда подходит с безвыигрышной серией в 19 матчей. Сумеет ли она прервать в Вильнюсе неприятную серию?