Футболисты сборной Эстонии прервали 19-матчевую серию без побед

Победив литовцев, сборная Эстонии прервала 19-матчевую серию без побед, которая продолжалась с марта 2019 года.

Поединок в Вильнюсе сборная Эстонии провела в следующем составе: Игонен, Синявский (56. Пури), Тамм, Кууск, Паскочий (68. Метс), Пикк, Крейда (68. Соометс), Кяйт, Васильев, Саппинен (87. Ващук), Аниер (87. Кирсс).

Заключительный поединок Балтийского турнира эстонские футболисты сыграют 10 июня дома против Латвии, а 4 июня сборная Эстонии проводит в Хельсинки на чемпионат Европы Финляндию.

Последний раз Балтийский турнир сборная Эстонии выигрывала в далеком 1938 году.