Внимание! 3 июня откроется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

На курсы могут зарегистрироваться взрослые в возрасте от 18 лет, регистрация возможна при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.

”В этом году мы впервые открываем летние языковые курсы эстонского языка. В прошлом году по причине чрезвычайной ситуации мы смогли организовать изучение языка по большей части только в онлайн-среде. Теперь мы можем предложить контактное обучение в более свободной летней атмосфере всем, кто давно ждал этой возможности”, — сказала руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди. ”Летом мы предложим 176 бесплатных мест на языковые курсы”, — добавила она.

Фонд интеграции предложит возможность летом посещать курсы эстонского языка на уровнях A1, A2, B1 и B2. Курсы предназначены для взрослых и проводятся в разных местах Эстонии: В Таллинне, районе Ахтме города Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве.

Курс общения на эстонском языке длится 120 академических часов, как и другие курсы Фонда интеграции, но проходит более интенсивно — в течение 3 месяцев. До одной десятой объема обучения составляют учебные экскурсии в языковой среде. Различные группы будут посещать, например, Национальную библиотеку, Нарвский замок, музеи, летние мероприятия, кинотеатры и т. д., а также будут принимать участие в экскурсиях и мастер-классах.

Зарегистрироваться на бесплатные курсы можно на сайте Фонда интеграции www.integratsioon.ee. Там же можно ознакомиться с расписанием занятий и правилами регистрации на курсы.

Следующая регистрация на бесплатные курсы эстонского языка Фонда интеграции откроется 25 августа 2021 года.

Обучение эстонскому языку на курсах Фонда интеграции финансируется Министерством культуры.