ВИДЕО: Канада проиграла Финляндии и установила антирекорд(6)
Канадцы установили антирекордное для себя достижение, проиграв в предварительном раунде 4 матча. Канадцы завершили первый этап, набрав 10 очков. Столько же и у Казахстана, но по личной встрече он уступает заокеанской команде.
Латвия с Германией сгоняют ничью и Канада уедет домой
Распределение мест в турнирной таблице и состав участников плей-офф зависит от матча Германия - Латвия (обе команды имеют по 9 очков). Канада пройдет в четвертьфинал, если поединок конкурентов завершится в основное время победой одной из команд.
Если же в матче Германия - Латвия будет зафиксирована в основное время ничья, Канада по дополнительным показателям не выйдет из группы.
Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)
1 июня (вторник)
А Швейцария - Великобритания 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)
В Канада - Финляндия 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
16:15 А Словакия - Чехия
16:15 В Италия - США
20:15 А Россия - Беларусь
20:15 В Германия - Латвия