ВИДЕО: Канада проиграла Финляндии и установила антирекорд

Канадцы установили антирекордное для себя достижение, проиграв в предварительном раунде 4 матча. Канадцы завершили первый этап, набрав 10 очков. Столько же и у Казахстана, но по личной встрече он уступает заокеанской команде.

Латвия с Германией сгоняют ничью и Канада уедет домой

Распределение мест в турнирной таблице и состав участников плей-офф зависит от матча Германия - Латвия (обе команды имеют по 9 очков). Канада пройдет в четвертьфинал, если поединок конкурентов завершится в основное время победой одной из команд.

Если же в матче Германия - Латвия будет зафиксирована в основное время ничья, Канада по дополнительным показателям не выйдет из группы.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

1 июня (вторник)

А Швейцария - Великобритания 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)

В Канада - Финляндия 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

16:15 А Словакия - Чехия

16:15 В Италия - США

20:15 А Россия - Беларусь

20:15 В Германия - Латвия