СЕГОДНЯ: Канада в шаге от величайшего позора. Кто пробьется в плей-офф?

Ситуация для канадцев перед последним матчем группового этапа с Финляндией (он начнется в 12:15) предельно ясна: только победа (основное время/овертайм/буллиты) позволит заокеанской команде продолжить борьбу за медали.

Отдаст ли Финляндия игру Канаде?

"Кленовые листья" в случае победы над Финляндией наберут 11 или 12 очков, обойдя в турнирной таблице Казахстан (10), который накануне неожиданно уступил Норвегии. Еще одним участником плей-офф тогда станет победитель матча Германия - Латвия (обе команды имеют по 9 очков).

Если Канада проиграет Финляндии в основное время, то в плей-офф пройдут победитель матча Германия - Латвия и Казахстан.

Канадцы могут пройти в четвертьфинал, если проиграют в овертайме или по буллитам, а поединок Германия - Латвия завершится в основное время. При поражении Канады в овертайме может возникнуть вариант, при котором три команды наберут 10 очков (это произойдет в том случае, если Германия и Латвия будут выяснять отношения в овертайме или в серии буллитов) - тогда придется вести учет личных встреч соперников.

Естественно, возникает вопрос: будет ли лишенная турнирной мотивации финская команда (она досрочно вышла в плей-офф) умирать на льду в последнем матче группового этапа?

Если Канада пройдет в плей-офф, то велика вероятность, что уже в четвертьфинале она сыграет с Россией.

Если родоначальники хоккея не попадут в плей-офф, это будет величайший позор в истории канадского хоккея.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

1 июня (вторник)

12:15 А Швейцария - Великобритания

12:15 В Канада - Финляндия

16:15 А Словакия - Чехия

16:15 В Италия - США

20:15 А Россия - Беларусь

20:15 В Германия - Латвия