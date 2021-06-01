Скандал в Париже: Наоми Осака отказалась играть на "Ролан Гаррос"

Четырехкратная победительница турниров "Большого шлема" на старте турнира победила румынку Патрицию Тиг (WTA 63) - 6:4, 7:6. Во втором круге соперницей Осаки должна была стать другая представительница Румынии Ана Богдан (WTA 102), однако этот поединок не состоится, поскольку японка снялась с турнира.

Отказ под угрозой дисквалификации

Еще за несколько дней до начала Открытого чемпионата Франции Осака заявила, что по ходу турнира не собирается общаться с прессой. Свое решение японка мотивировала заботой о психическом здоровье и скучным и

вопросами журналистов.

Осака сдержала свое слово и на пресс-конференцию после победы над Тиг не явилась. Теннисистка была оштрафована на 15 000 долларов.

Организаторы четырех турниров "Большого шлема" (Мельбурн, Париж, Уимблдон, Нью-Йорк) выступили с совместным заявлением. Осаке угрожала дисквалификация. В этой ситуации японка решила отказаться от выступления в Париже, еще раз сославшись на психические проблемы.

Осака заработала 55 млн за коронавирусный год

В финансовом плане отказ от участия в Открытом чемпионате Франции не очень-то отразится на финансовом положении Осаки, поскольку львиную долю денег она получает от спонсорских и рекламных контрактов.

Накануне открытия "Ролан Гаррос" появилась информация, что Осака за 2020 коронавирусный год заработала 55 млн долларов. Призовые на корте составили 5 млн, а спонсорские и рекламные контракты принесли ей 50 млн долларов.

Осака по два раза выигрывала турниры "Большого шлема" в Мельбурне и Нью-Йорке, но на грунтовых кортах Парижа дальше третьего круга никогда не пробивалась.,