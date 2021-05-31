ВИДЕО | MANK открыл в Таллинне летний сезон спортивными играми

”Как и в предыдущие годы, в летний сезон наши молодежные работники трудятся в спортивном парке Мустамяэ”, — пояснил старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. Он добавил: ”Цель — предложить молодым людям летом развлечения на свежем воздухе, чтобы они проводили время с пользой для здоровья”.

Помимо постоянных аттракционов, имеющихся в спортивном парке, в честь открытия сезона 31 мая посетители могли принять участие в различных соревнованиях, бросках на точность, подтягивании на турнике, продемонстрировать своё мастерство в пинг-понге и ”Уно”, а также вспомнить правила старых игр. Среди всех участников разыгрывались призы с логотипом MANK.

По традиции, молодёжные работники проводят в спортивном парке Мустамяэ мероприятия на детей и молодёжи на протяжении всего лета. Этим летом MANK не будет проводить мероприятие в спортивном парке только в случае неблагоприятной погоды. В случае дождя молодежные работники будут находиться в самом молодежном центре, куда молодые люди могут прийти, с учётом ограничений, предупредив заранее.

”Наша молодёжь привыкла и активно участвует в мероприятиях, предлагаемых MANK. Как показывает полицейская статистика по стране, количество инцидентов с участием молодежи в летние месяцы увеличивается, однако в последние годы в Мустамяэ мы можем с гордостью опровергнуть это общее правило. И в этом есть заслуга в том числе и наших замечательных молодёжных и социальных работников. При организации работы с молодежью мы учитываем наблюдения и советы полиции, чтобы Мустамяэ оставался тихим и безопасным жилым районом”, — сказал старейшина района.

В спортивном парке Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 69) находится парк экстремальных видов спорта, открытый тренажерный зал, столы для настольного тенниса и другие аттракционы. Спортивный парк Мустамяэ открыт с 10 до 22 часов и закрыт по ночам, чтобы не мешать ночному покою местных жителей.