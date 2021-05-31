Навстречу совершавшему над Эстонией полет американскому бомбардировщику B-52 вылетел российский истребитель

Там уточнили, что 31 мая российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", — отметили в НЦУО.

В центре подчеркнули, что российский летчик идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря.

"После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в НЦУО.

Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, добавили в центре.

Как мы сообщали, сегодня над Эстонией совершил полет американский стратегический бомбардировщик В-52.