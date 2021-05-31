31.05.2021, 20:52
ВИДЕО | Март Хельме назвал премьер-министра Каю Каллас высокомерной моськой(160)
На сегодняшнем заседании Рийгикогу вице-председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии Март Хельме подвег присутствовавшего в зале премьер-министра Каю Каллас на повышенных тонах резкой критике.
В последний день мая в парламенте состоялось очередное заседание, на котором обсуждался в числе прочего и вопрос применяла ли полиция в ходе мартовких и апрельских протестов на Тоомпеа и площади Вабадузе непропорциональную силу.
Март Хельме в ходе своего выступления заявил, что премьер-министр - это высокомерная моська, которая ни на что не годится.
Хельме считает, что глава правительства издевается над народом и подавляет его, ее политика делает жителей беднее и побуждает уезжать из Эстонии.