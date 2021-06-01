МНЕНИЕ | Мои дети засовывают трупы в корзины для белья. Это серьезно

Сейчас дома у нас царят три компьютерные игры: 13-летний молодой человек (иногда вместе с 11-летней сестрой) играет в Fortnite — игру, в которой в основном нужно стрелять в людей, а 13-летняя девушка (также иногда вместе с младшей сестрой) играет в Genshin Impact — затейливую игру с открытым миром, что бы, черт возьми, это ни значило.

Персонажи в нарядах пиратов и фей слоняются по окрестностям, выполняя задания и время от времени сражаясь с гигантскими бородавочниками. Папа Зи играет в Hitman — ещё одну стрелялку с запутанными сюжетными линиями, которые он всё равно пропускает, и поэтому никогда не знает, что вообще происходит. Цель игры — засунуть как можно больше трупов в корзины для белья.

Наблюдая за всем этим, я чувствую себя управляющей высокотехнологичным бараком для рабов.