За рубежом
01.06.2021, 08:20

МНЕНИЕ | Мои дети засовывают трупы в корзины для белья. Это серьезно

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Зои Уильямс
Lapsed ja kool-41
Lapsed ja kool-41
Foto: Ilmar Saabas
Колумнист The Guardian Зои Уильямс пишет о том, что игры — как и работа — связаны с решением задач, зачастую являются рутинными и разочаровывают. Детство не должно быть настолько серьёзным, считает она.

Сейчас дома у нас царят три компьютерные игры: 13-летний молодой человек (иногда вместе с 11-летней сестрой) играет в Fortnite — игру, в которой в основном нужно стрелять в людей, а 13-летняя девушка (также иногда вместе с младшей сестрой) играет в Genshin Impact — затейливую игру с открытым миром, что бы, черт возьми, это ни значило. 

Персонажи в нарядах пиратов и фей слоняются по окрестностям, выполняя задания и время от времени сражаясь с гигантскими бородавочниками. Папа Зи играет в Hitman — ещё одну стрелялку с запутанными сюжетными линиями, которые он всё равно пропускает, и поэтому никогда не знает, что вообще происходит. Цель игры — засунуть как можно больше трупов в корзины для белья.

Наблюдая за всем этим, я чувствую себя управляющей высокотехнологичным бараком для рабов. 

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