Расследование случая нарушения депутатом Рийгикогу самоизоляции длилось с конца января и завершилось штрафом

По данным ERR, штраф Айвар Кокку был назначен еще 10 мая. И его можно обжаловать в течение 30 дней, то есть до 9 июня. До этого времени Департамент здоровья и не хочет обнародовать решение.

В середине января коронавирусом заразились несколько депутатов парламента от партии Isamaa, в том числе и являвшийся в то время председателем финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк, напоминает rus.err.

У Айвара Кокка были симптомы вирусного заболевания, однако он не ушел на самоизоляцию, хотя и знал, что он по меньшей мере находился в близком контакте с зараженным коронавирусом.

Кокк сдал тест на коронавирус 17 января, и результат оказался положительным.

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