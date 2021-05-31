Виновник субботней полицейской погони арестован. Купленный им в тот день автомобиль конфискован

Вируский уездный суд приговорил 23-летнего молодого человека за игнорирования указаний полиции, причинение имущественного ущерба и управление транспортным средством без прав к аресту на 20 дней.

В качестве дополнительного наказания суд решил конфисковать автомобиль Mitsubishi Colt, на котором подсудимый совершил правонарушения. Выяснилось, что эту машину молодой человек купил себе в тот же самый день, 29 мая.

Напомним, что патруль полиции получил в субботу около 19 часов сообщение, что в сторону Кохтла-Ярве двигается автомобиль Mitsubishi Colt, в котором находится компания несовершеннолетних.

Через десять минут патрульные нагнали эту машину, но ее водитель проигнорировал знаки остановиться и продолжил путь в сторону села Пеэри, причем его скорость доходила до 130 км/ч, а при выполнении маневров — до 100 км/ч. Стражи порядка рассматривали возможность принудительной остановки, но в целях обеспечения безопасности, от этого отказались.

Водитель Mitsubishi в ходе погони два раза столкнулся с патрульной машиной полиции.

После второго столкновения Mitsubishi занесло через бордюр в зеленую полосу. После остановки водитель попытался сбежать, но был задержан полицейскими.