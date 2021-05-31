ГАЛЕРЕЯ | Ушла эпоха: город сносит злосчастные ларьки у вокзала. Владелец: буду жить на 100 евро в месяц

В пятницу портал rus.err.ee напомнил: с 31 мая у киосков возле Балтийского вокзала заканчивается договор аренды. К середине лета их снесут. Для многих ларьки у вокзала — часть истории. В ходе реновации рынка Балтийского вокзала уничтожили много других легендарных торговых точек. Но эти держались до последнего, теперь же настал и их черед.

Многие помнят забегаловку Nehatu, ремонт и изготовление ключей, булочные, ларьки с едой и напитками и многие другие места вокруг здания вокзала. Все это нещадно уничтожает время. Строения из конца 80-х и начала 90-х перестали вписываться в городское пространство столицы. Все-таки застройщики смотрят на Скандинавию, а там такого уже не найти.

На месте чувствуется атмосфера ”переезда”. В продовольственном магазине подсчитывают товары и потихоньку складывают их в коробки. Многие ларьки и вовсе закрыты, даже стены наполовину разобраны. Владелец сувенирной лавки Александр работает тут несколько лет, а магнитами занимается и вовсе уже лет 15.

”Раньше я занимался картинами, была своя галерея, но теперь картины никому не продать. Сейчас из больших картин делаю маленькие. Мне приятно, что мои магниты теперь по всему миру. Ведь я занимаюсь этим не ради денег, а ради радости. Посмотрите, на магнитах все улыбаются, это важно. Теперь уже все, сворачивают. Чем буду дальше заниматься? Да ничем не буду. В городе все закрыто, туристов нет. Кому мне сувениры продавать. Раньше сувенирами много кто занимался, сейчас все сидят без дела. Никто не приезжает”, — рассказывает Александр.

С нами рядом один из основателей и строитель этих ларьков Иван. Как он говорит, его фирма 25 лет назад выиграла конкурс на строительство киосков. ”Проект был очень дорогой, стоил он тогда 18 000 крон за квадратный метр. Это очень дорого, квартиры продавались дешевле. Нам тогда сказали, что киоски будут стоять долго и надежно. Теперь все плачут, у всех беда”, — признается он.