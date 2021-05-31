ГАЛЕРЕЯ | Ушла эпоха: город сносит злосчастные ларьки у вокзала. Владелец: буду жить на 100 евро в месяц(72)
В пятницу портал rus.err.ee напомнил: с 31 мая у киосков возле Балтийского вокзала заканчивается договор аренды. К середине лета их снесут. Для многих ларьки у вокзала — часть истории. В ходе реновации рынка Балтийского вокзала уничтожили много других легендарных торговых точек. Но эти держались до последнего, теперь же настал и их черед.
Многие помнят забегаловку Nehatu, ремонт и изготовление ключей, булочные, ларьки с едой и напитками и многие другие места вокруг здания вокзала. Все это нещадно уничтожает время. Строения из конца 80-х и начала 90-х перестали вписываться в городское пространство столицы. Все-таки застройщики смотрят на Скандинавию, а там такого уже не найти.
На месте чувствуется атмосфера ”переезда”. В продовольственном магазине подсчитывают товары и потихоньку складывают их в коробки. Многие ларьки и вовсе закрыты, даже стены наполовину разобраны. Владелец сувенирной лавки Александр работает тут несколько лет, а магнитами занимается и вовсе уже лет 15.
”Раньше я занимался картинами, была своя галерея, но теперь картины никому не продать. Сейчас из больших картин делаю маленькие. Мне приятно, что мои магниты теперь по всему миру. Ведь я занимаюсь этим не ради денег, а ради радости. Посмотрите, на магнитах все улыбаются, это важно. Теперь уже все, сворачивают. Чем буду дальше заниматься? Да ничем не буду. В городе все закрыто, туристов нет. Кому мне сувениры продавать. Раньше сувенирами много кто занимался, сейчас все сидят без дела. Никто не приезжает”, — рассказывает Александр.
С нами рядом один из основателей и строитель этих ларьков Иван. Как он говорит, его фирма 25 лет назад выиграла конкурс на строительство киосков. ”Проект был очень дорогой, стоил он тогда 18 000 крон за квадратный метр. Это очень дорого, квартиры продавались дешевле. Нам тогда сказали, что киоски будут стоять долго и надежно. Теперь все плачут, у всех беда”, — признается он.
Главная задумка города — объединить море и Старый город. Если сейчас площадь у вокзала разъединяет Старый город и Каламая, то проект реновации Вана-Каламая и данной территории подразумевает единую сеть для передвижения горожан. Таким образом из старинной части столицы можно будет добраться до фешенебельного квартала у моря.
Рынок уже несколько лет собирает вокруг себя всех туристов и творческую молодежь города. Реновации добрались и до представителей типичного для 90-х, но крайне непопулярного сейчас, бизнеса.
Ответственный за большую часть киосков Иван не против реновации, однако силы на ремонт и изменения у него есть. ”Мы могли бы отремонтировать киоски, подкрасить, изменить что-то. Силы и желание работать есть. Но теперь тут будет пустая площадь и цветочки, хотя через дорогу большой парк”, — отмечает он.
Иван — опытный бизнесмен, начал сразу после утверждения горбачевского закона ”Об индивидуальной трудовой деятельности”. По его словам, вокзал — одно из самых выгодных для торговли мест и ему жалко заканчивать свою работу.
”У вокзалов необходима торговля. Взять в дорогу сувенир, цветы, попить, поесть. Все это нужно. Во всех городах так”, — считает он. Еще один минус данного места — вокруг собирается большое количество асоциалов. Хотя, по мнению Ивана, так происходит в любом крупном городе.
”Мы все киоски построили за свой счет Платили в месяц городу немалые деньги. С каждого киоска город получает около 250 евро, 9 евро с квадратного метра. Сейчас он перестанет зарабатывать. Как и мы”, — добавляет Иван.
Многие владельцы подобных мест пенсионеры. Для кого-то торговля — это единственный заработок. ”На пенсию мне не выжить. Я плачу 400 евро за квартиру. Уже подсчитал, что буду жить на 100 евро в месяц. Придется ставить зубы на полку”, — иронизирует Александр.
Иван согласен, снос ларьков — большая проблема. ”Я буду у государства на иждивении, жить только на пенсию. Так хотя бы что-то зарабатывал, платил налоги, теперь все”.
”Какое это ощущение — столько лет работать и прийти сюда в последний раз, ведь вы с завтрашнего дня уже не имеете право на торговлю”, — спрашиваю я. ”Настроение доброе, все делается к лучшему. Надо "хряпнуть" сегодня, чтобы обидно не было. А так все хорошо, прорвемся”, — отвечает Александр.
В настоящий момент собственники должны самостоятельно ликвидировать все киоски. Снять двери, стекла, крышу, разобрать стены и прилавки. Все за свой счет. Им нужно освободить территорию в течение двух месяцев. Кто-то уже начал собирать товар. Забегаловка Nehatu не работает с начала пандемии, когда запретили кормить людей внутри.
”К концу июля закончим. Завтра уже будем начинать демонтаж. У меня появилась дополнительная забота — один собственник умер, а его ларек остался. Он еще и самый грязный, там много мусора. Теперь нужно самим все убирать. Но человек умер, что поделать”, — заключил Иван.
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