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31.05.2021, 20:22

В России задержан чемпион Европы по легкой атлетике. У него нашли полкило наркотиков

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Иллюстративное фото. Представленные на фото люди в статье не упоминаются.
Иллюстративное фото. Представленные на фото люди в статье не упоминаются.
Martin Veisman
В Москве с 471 граммами мефедрона задержан легкоатлет Ильгизар Сафиуллин. Его подозревают в сбыте наркотических веществ.

Сафиуллину 28 лет. 11 лет назад он выиграл чемпионат России среди юниоров, выступил на чемпионате мира. В 2011 году выиграл чемпионат Европы по кроссу 2011 года среди юниоров. В 2013 году выиграл Универсиаду в Казани, однако на взрослом чемпионате мира 2013 года в Москве не смог выйти в финал, показав 21-й результат.

Мефедрон - психостимулятор, внесён в Список I наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещён. В случае доказательства вины Сафиуллину может грозить тюремный срок.

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