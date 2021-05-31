В России задержан чемпион Европы по легкой атлетике. У него нашли полкило наркотиков

Сафиуллину 28 лет. 11 лет назад он выиграл чемпионат России среди юниоров, выступил на чемпионате мира. В 2011 году выиграл чемпионат Европы по кроссу 2011 года среди юниоров. В 2013 году выиграл Универсиаду в Казани, однако на взрослом чемпионате мира 2013 года в Москве не смог выйти в финал, показав 21-й результат.