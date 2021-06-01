Что будет с выборами президента? Ни Ратас, ни Кальюлайд не наберут достаточно голосов в Рийгикогу

Партия EKRE уже назвала своим кандидатом экс-спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса, то есть на их 19 голосов можно не рассчитывать. У коалиции остается два варианта: привлечь на свою сторону либо социал-демократов, либо Isamaa, у которых по 11 и 12 голосов соответственно.

Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что партнеры по коалиции ведут переговоры с оппозиционными партиями, чтобы президента получилось избрать в Рийгикогу. Однако Хелир-Валдор Сеэдер и Индрек Саар, председатели Isamaa и Социал-демократической партии, назвали это не переговорами, а осторожными прощупываниями.

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд сообщил, что кандидатов на данный момент несколько, но имена их не раскрыл. Тем не менее он подчеркнул, что Юри Ратаса среди них пока еще нет.

Карилайд намекнул, что президента все же не удастся избрать в Рийгикогу и придется созывать Коллегию выборщиков. В таком случае Карилайд не исключает участие Ратаса в выборах. "Если ситуация станет слишком запутанной, то всегда можно надеяться на Юри Ратаса. Это будет потеря для Центристской партии, но победа для Эстонии в целом", — добавил он.

Карилайд считает, что и Керсти Кальюлайд не наберет в Рийгикогу достаочного количества голосов для переизбрания на второй срок. Он считает, что ей уже давно хочется быть активным деятелем внутренней политики Эстонии: "Партия "Ээсти 200", которую она науськивала, уже давно ее ждет".

Юри Луйк, которого во время прошлых выборов также рассматривали как кандидата, который может подойти всем партиям, наряду с Кальюлайд, уходит из Рийгикогу, но его кандидатуру тоже еще рано окончательно отметать, хотя он и отправляется в Брюссель, чтобы занять должен постоянного представителя Эстонии при НАТО.