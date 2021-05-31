1 июня исполняется 30 лет первой в Эстонии сети мобильной связи. За полгода подключилось 150 клиентов

Эра мобильной связи в Эстонии началась 1 июня 1991 года, когда совместное предприятие Эстонии, Финляндии и Швеции Eesti Mobiiltelefon (EMT) открыло сеть мобильной связи на базе технологии NMT 450. Это была мобильная сеть первого поколения, или 1G.

В то время редкий житель Эстонии мог позволить себе купить мобильный телефон. Тогда цены на телефоны были невероятно высокими — около 1500 евро в сегодняшнем эквиваленте, в то время как среднемесячная зарплата составляла менее 20 евро. Та же история была и со звонками: несколько минут по мобильному могли стоить среднюю месячную зарплату.

Поэтому начало эры мобильной связи было довольно скромным, и в конце 1991 года услугами ЕМТ пользовались только 150 клиентов. В то время предприятие сделало довольно оптимистичный прогноз по количеству клиентов — тогда сочли, что рынок Эстонии способен принести до 6500 мобильных пользователей. Подобно многим предыдущим технологиям, изменившим мир, потенциал мобильной индустрии в начале 1990-х годов сильно недооценивали.

Развитие сферы мобильной связи было очевидным. Уже в 1993 году предприятие ЕМТ приступило к разработке сети мобильной связи нового поколения 2G на базе технологии GSM, и в августе в Таллинне заработали первые базовые станции GSM. Однако оформить договор GSM было непросто — например, требовалась обязательная банковская гарантия или первый взнос в размере 5 000 крон.

К 1995 году у предприятия уже была достаточно хорошая сеть GSM, а в конце того же года во всех уездных центрах и на основных шоссе можно было пользоваться высококачественной зоной действия. В июле 1995 года к мобильным звонкам добавилось еще одно ”умное” решение — возможность отправки SMS. Изначально для этого использовался SMS-центр финской сети (Sonera). В 1996 г. к ЕМТ подключился уже стотысячный клиент.

По словам руководителя по технологиям Telia Eesti Андре Виссе, за тридцать лет технологии мобильной связи изменились до неузнаваемости, как и мобильные телефоны.