Шведский энергетический гигант инвестирует миллион евро в проект эстонской атомной станции

”Наряду с инвестициями, Vattenfall поделится своими ноу-хау и примет участие в исследовании стоимости строительства, цепочек поставок, оценки возможности возведения и обслуживания малой атомной электростанции, а также финансирования проекта. ММР — это инновационная ядерная технология будущего, которая не использует природные ископаемые. В аспекте того, что Эстония находится на первом месте по выбросам CO2 на киловатт-час среди всех стран-членов ЕС, внедрение такой технологии — это очень перспективный проект для Эстонии”, — отметил Торбьорн Вальборг, старший исполнительный вице-президент компании Vattenfall.

В рамках расширенного партнерства будет продолжено изучение технологии ММР и перспектив развертывания такого реактора в Эстонии к 2035 году. Помимо Vattenfall, Fermi Energia сотрудничает и с другими европейскими энергетическими компаниями: все участники делятся своими наработками и опытом, получают новые практические знания о технологиях малых реакторов.

”Мы считаем, что настоящая декарбонизация экономики Эстонии предполагает надежное, доступное, низкоуглеродное энергоснабжение за счет атомной энергии. Для Эстонии подходят только малые модульные реакторы, которые в настоящее время разрабатываются в США, Канаде и Великобритании. Отличные показатели безопасности на многочисленных атомных электростанциях компании Vattenfall и ее миссия "отказ от ископаемого топлива за одно поколение" подтверждают, что эта компания является для нас правильным партнером по технологии ММР”, — пояснил директор Fermi Energia Калев Каллеметс.