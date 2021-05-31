ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Кая Каллас: полиция реагировала на протесты соразмерно. Жалоб не было

Отвечая на коллективный запрос нескольких депутатов о том, не считает ли премьер-министр использованную против участников протестов силу непропорциональной, Каллас сразу отметила, что у нее нет информации о том, что протесты якобы представляли угрозу безопасности.

По ее словам, выражение "большие силы полиции" — субъективно. Против протестующих не использовался спецназ, на месте были только обычные полицейские, то есть патрульные и группа быстрого реагирования.

"Полиция не использовала силу непропорционально", — сказала глава правительства.

Каллас подчеркнула, что в Эстонии никто не строит полицейского государства, это эстонскому государству не угрожает.

Каллас еще раз повторила, что из-за специальной формы группу быстрого реагирования можно было принять за спецназ, но его там не было.

По словам премьера, по поводу работы полиции на протестах поступило 4 жалобы и один запрос. "Три жалобы подал человек, который и мне писал письма с угрозами. Это не отвечает истине, что реагировали сверх меры. Если бы реагировали сверх меры, то были бы поданы жалобы. А поскольку их нет, то полиция действовала в правильных пределах", - сказала Каллас.