Светлана Тихановская в интервью Delfi: арест Протасевича — это послание Лукашенко для остальных "врагов Беларуси", мы похитим вас одного за другим

По словам Светланы Тихановской, санкции являются самым сильным рычагом для оказания влияния на режим, и она надеется, что новый пакет санкций будет охватывать большее количество людей: судей, прокуроров, лиц, помогавших фальсифицировать выборы.

”Люди страдают не из-за санкций, люди страдают из-за Лукашенко”, — говорит она, предвосхищая вопрос о том, насколько от санкционных действий пострадают простые белорусы.

Тихановская считает, что президент Беларуси, если бы он на самом деле заботился о стране и ”думал о нашей родине”, мог бы избежать санкций, выпустив политзаключенных. Но он этого не делает, поэтому Европейскому союзу приходится накладывать всё больше и больше мер.

Кроме отдельных лиц под санкции попадает деревообрабатывающая, сталелитейная, химическая промышленность — секторы, которые монополизированы Лукашенко и ”его подельниками”, поэтому компании, работающие в этих сферах, должны, по мнению Тихановской, попасть под удар в первую очередь.