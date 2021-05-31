31.05.2021, 19:42
Кто последний?”, или Почему быть недовольным полезно. Мнение об электронной очереди на вакцинацию(7)
Foto: Anni Õnneleid
Работает и ладно, дают — бери, от добра добра не ищут. Сколько же прекрасных пословиц и поговорок придутся к слову сейчас в беседе с каким-нибудь ворчливым гражданином, недовольным тем, как организована массовая вакцинация! Ужас-ужас — у нас в стране появилась одна огромная всеобщая очередь. Скажите спасибо, что не надо спрашивать ”кто последний?” — очередь-то электронная, пишет "Эстонский экспресс".