Кто последний?”, или Почему быть недовольным полезно. Мнение об электронной очереди на вакцинацию

И за это электронное решение мы, жители цифрового государства, отвыкшие от многочасовых попыток дозвониться до регистратуры или, упаси господи, очередей настоящих, вьющихся по коридорам и выходящих на улицу, должны быть несказанно благодарны нашим правителям. Спасибо!

Спасибо, но!